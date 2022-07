17ème Salon des Artistes Amateurs Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc Catégories d’évènement: Arnay-le-Duc

Côte-d'Or

17ème Salon des Artistes Amateurs Arnay-le-Duc, 13 août 2022, Arnay-le-Duc. 17ème Salon des Artistes Amateurs

6 Place Bonaventure des Périers Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc Côte-d’Or Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers

2022-08-13 – 2022-09-09

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers

Arnay-le-Duc

Côte-d’Or EUR 0 0 L’Office de Tourisme accueille une vingtaine d’artistes amateurs qui exposent leurs oeuvres sur le thème imposé L’arbre. Le public est invité à voter pour ses coups de coeur en style figuratif et en style abstrait. L’Office de Tourisme accueille une vingtaine d’artistes amateurs qui exposent leurs oeuvres sur le thème imposé L’arbre. Le public est invité à voter pour ses coups de coeur en style figuratif et en style abstrait. Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Arnay-le-Duc, Côte-d'Or Autres Lieu Arnay-le-Duc Adresse Arnay-le-Duc Côte-d'Or Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Ville Arnay-le-Duc lieuville Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Departement Côte-d'Or

17ème Salon des Artistes Amateurs Arnay-le-Duc 2022-08-13 was last modified: by 17ème Salon des Artistes Amateurs Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc 13 août 2022 6 Place Bonaventure des Périers Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc Côte-d'Or

Arnay-le-Duc Côte-d'Or