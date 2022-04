17ème SALON BAS-NORMAND DU COLLECTIONNEUR Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham Calvados Après un arrêt de 2 ans suite à la crise sanitaire, cette 17eme édition de ce salon populaire organisé par le Club Philatélique de Ouistreham avec l’aide de l’Union des Sociétés Philatéliques de Basse-Normandie aura lieu, comme d’habitude, aux Tennis Couverts à Ouistreham Riva-Bella.

