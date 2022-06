17ÈME RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES ET COLLECTION Bourg-le-Roi, 11 septembre 2022, Bourg-le-Roi.

17ÈME RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES ET COLLECTION Terrain de la Tour Rue de la Libération Bourg-le-Roi

2022-09-11 – 2022-09-11 Terrain de la Tour Rue de la Libération

Bourg-le-Roi 72610

L’association Animation et Patrimoine de Bourg-le-Roi organise tous les ans un rassemblement de voitures anciennes et de collection, motos, utilitaires, moteurs fixes. À cette occasion, se déroulent également sur le terrain de la Tour, une bourse d’échanges de pièces, documentations, voitures miniatures. À la fin de cette manifestation, des coupes sont remises récompensant les propriétaires des véhicules les plus prisés par le public. Certains d’entre eux, costumés, présentent leur véhicule et participent à un concours d’élégance où un jury récompense les plus beaux équipages et les plus belles restaurations.

Un plateau d’environ 150 voitures et véhicules anciens et de collection (autos, motos, utilitaires, tracteurs, moteurs fixes…), et une bourse d’échanges de pièces, documentations, voitures miniatures.

