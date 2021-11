17EME MARCHE DE NOEL DE L’ACB Balaruc-les-Bains, 26 novembre 2021, Balaruc-les-Bains.

17EME MARCHE DE NOEL DE L’ACB Balaruc-les-Bains

2021-11-26 – 2021-11-28

Balaruc-les-Bains 34540 Balaruc-les-Bains

Marché de Noël de Balaruc-les-Bains du vendredi 26 novembre à partir de 17h jusqu’à 22h avec un spectacle sur glace en nocturne. Samedi 27 novembre de 10h à 22h avec spectacle en nocturne.

Dimanche 28 novembre de 10h à 20h. Plus de 40 chalets et des animations: MANÈGES, gonflables, trampolines, ferme des animaux, poneys, dromadaires, maquillage, parade du père Noël, mascottes, petit train pour les petits, Spectacle sur glace, Train pour les grands en navette (Parking/Marché de Noël) etc… Toute les animations ENTIÈREMENT GRATUITES pour les enfants.

Entrée gratuite et des surprises….

Un marché de noël pas comme les autres… …Fermez les yeux… respirez…des odeurs de vin chaud, de gaufres, de beignets et de crêpes, emplissent vos narines. Vous êtes au marché de Noël de BALARUC les bains, laissez-vous guider !

dernière mise à jour : 2021-10-27 par OT BALARUC-LES-BAINS