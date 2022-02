17ème Marathon des vins de Blaye Blaye, 14 mai 2022, Blaye.

17ème Marathon des vins de Blaye Blaye

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 20:00:00

Blaye Gironde

Clin d’œil au Marathon du Médoc sur la rive opposée de l’Estuaire de la Gironde, le Marathon des vins de Blaye vous invite à courir sans modération au départ de sa Citadelle classée au patrimoine Unesco, 42,195 km ou le 10 km des vignes, tout aussi festif !

Petit portrait du marathon dont les inscrits du 10 km des Vignes partagent le parcours et l’ambiance : 14 communes en fêtes visitées, 17 animations musicales, 12 Châteaux traversés, plus de 30 dégustations de vin offertes le long du parcours, 300 m de dénivelé, 20 ravitaillements, des dizaines de bénévoles pour vous accueillir et sécuriser votre trajet. Et cerise sur la Citadelle de Blaye : depuis la porte Dauphine les 195 derniers mètres s’effectue sur tapis rouge !

Déguisés ou non, profitez de ce cadre architectural remarquable, des paysages des vignobles de Blaye, et de l’ambiance conviviale. Accompagnant, dans le public ? Sillonnez le vignoble, encouragez les coureurs et arrêtez-vous dans les châteaux viticoles pour découvrir vous aussi leurs animations (concerts, dégustations, etc.). Tout le monde se retrouve après l’arrivée pour une entrecôte à la bordelaise accompagnées de vins de Blaye.

ANNULE

17ème marathon des vins de Blaye et 9ème 10km des vignes (départ 9h30) : la course sans modération.

Cette année encore les sportifs, déguisés ou non, vous offriront un spectacle inoubliable sous le signe de la convivialité et du partage. L’arrivée est prévue dans la Citadelle de Blaye, classée à l’UNESCO.

Sillonnez le vignoble pour encourager les coureurs et arrêtez-vous dans les châteaux viticoles pour découvrir leurs animations (concerts, dégustations, etc). Un tirage au sort peut vous faire gagner de nombreux lots !

+33 5 57 42 12 09

Blaye

