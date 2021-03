Narbonne Narbonne Aude, Narbonne 17EME FETE DES PLANTES ET DU MASSIF DE FONTFROIDE Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

17EME FETE DES PLANTES ET DU MASSIF DE FONTFROIDE, 1 mai 2021-1 mai 2021, Narbonne. 17EME FETE DES PLANTES ET DU MASSIF DE FONTFROIDE 2021-05-01 10:00:00 – 2021-05-02 18:00:00

Narbonne Aude Le samedi 1er et le dimanche 2 Mai 2021, l’abbaye organise son grand rassemblement « jardin » de l’année ! Une véritable fête florale, mettant à l’honneur les plantes, les fleurs et les artisans qui partageront avec vous leur passion et savoir-faire. Pendant 2 jours, de 10h à 18h, promenez-vous à votre propre rythme dans les allées de l’abbaye, fleuries de roses, de bougainvilliers, de cactées et de plantes aromatiques, partez à la recherche de l’objet ‘déco’ pour votre jardin ou intérieur, participez aux diverses animations proposées. info@fontfroide.com +33 4 68 45 11 08 Le samedi 1er et le dimanche 2 Mai 2021, l’abbaye organise son grand rassemblement « jardin » de l’année ! Une véritable fête florale, mettant à l’honneur les plantes, les fleurs et les artisans qui partageront avec vous leur passion et savoir-faire. Pendant 2 jours, de 10h à 18h, promenez-vous à votre propre rythme dans les allées de l’abbaye, fleuries de roses, de bougainvilliers, de cactées et de plantes aromatiques, partez à la recherche de l’objet ‘déco’ pour votre jardin ou intérieur, participez aux diverses animations proposées.

