17EME FETE DES PLANTES ET DU MASSIF DE FONTFROIDE

17EME FETE DES PLANTES ET DU MASSIF DE FONTFROIDE, 7 mai 2022, . 17EME FETE DES PLANTES ET DU MASSIF DE FONTFROIDE

2022-05-07 – 2022-05-07 Le samedi 7 et le dimanche 8 Mai, l’abbaye organise son grand rassemblement “jardin” de l’année ! Une véritable fête florale, mettant à l’honneur les plantes, les fleurs et les artisans qui partageront avec vous leur passion et savoir-faire. Plus de 50 exposants, pépiniéristes, producteurs, présenteront un large éventail de plantes méditerranéennes, de plantes rares et exotiques, de vivaces, de roses, et de fleurs très variées. L’art de vivre au jardin est bien sûr à l’honneur avec une sélection d’objets de décoration, outillage, ouvrages, mobilier de jardin… Le jeune public sera invité à participer à de nombreux ateliers. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. dernière mise à jour : 2022-03-29 par A.D.T. de l’Aude / OT Côte du Midi

Détails Autres Lieu Adresse lieuville