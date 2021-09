Saint-Beauzire Saint-Beauzire Puy-de-Dôme, Saint-Beauzire 17ème Fête à l’Oignon Saint-Beauzire Saint-Beauzire Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

17ème Fête à l’Oignon Saint-Beauzire, 12 septembre 2021, Saint-Beauzire. 17ème Fête à l’Oignon 2021-09-12 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 18:00:00

Saint-Beauzire Puy-de-Dôme Saint-Beauzire Vide grenier, parcours des petits pompiers, exposition de tracteurs de collection, Fanfare de rue “La banda OHLC”, manèges et jeux, vente de produits du terroir, dégustation pansette et soupe à l’oignon.

Restauration possible, sur place ou à emporter. +33 7 81 58 42 51 dernière mise à jour : 2021-08-31 par

