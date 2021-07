17ème Festival Musique en Charolais Brionnais Varenne-l’Arconce, 4 août 2021-4 août 2021, Varenne-l'Arconce.

17ème Festival Musique en Charolais Brionnais 2021-08-04 19:00:00 – 2021-08-04 20:00:00 Le Bourg Eglise Romane Saint-Pierre-aux-Liens

Varenne-l’Arconce Saône-et-Loire Varenne-l’Arconce

16 20 EUR Concert « Rowland & Bogdanovic »

Le violoniste britannique/hollandais Daniel Rowland et la violoncelliste serbe Maja Bogdanovic présentent un brillant programme en duo violon/violoncelle :

– Haendel/halvorssen : passacaglia, pour violon et violoncelle

– Glière : trois duos pour violon et violoncelle op.39

– Rachmaninov/Craig White : Prélude en sol mineur, transcription pour violon et violoncelle

– Zebeljan : Trois pièces pour Maja et Daniel, pour violon et violoncelle

– Kodaly : Duo violon et violoncelle

dernière mise à jour : 2021-07-20 par