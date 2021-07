Paray-le-Monial Paray-le-Monial Paray-le-Monial, Saône-et-Loire 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Soirée « LE CONCERT DE BOURGOGNE » Paray-le-Monial Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Saône-et-Loire

17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Soirée « LE CONCERT DE BOURGOGNE » Paray-le-Monial, 2 août 2021-2 août 2021, Paray-le-Monial. 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Soirée « LE CONCERT DE BOURGOGNE » 2021-08-02 21:00:00 – 2021-08-02 22:00:00 Basilique 27 avenue Jean Paul II

Paray-le-Monial Saône-et-Loire Paray-le-Monial EUR SOIRÉE « LE CONCERT DE BOURGOGNE » Le Concert de Bourgogne est le nouveau projet de la pianiste Juliana Steinbach, porté par le Festival Musique en Charolais-Brionnais. Cette camerata a vocation à faire rayonner les talents musicaux de Bourgogne Franche-Comté autour du répertoire de piano concertant. Pour sa création en 2021, l’ensemble instrumental est composé de jeunes musiciens issus de l’École Supérieure de Dijon, dans une démarche d’insertion professionnelle. Programme : Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Concerto pour clavier et cordes en ré mineur BWV.1052 Franz SCHUBERT (1797-1828)

Quintette pour piano et cordes « La Truite » en la majeur D.667 Artistes : Sébastien Surel, violon

Rafaell Altino, alto

Éric-Maria Couturier, violoncelle

Guillaume Martigné, violoncelle

Camerata Le Concert de Bourgogne, orchestre à cordes

Juliana Steinbach, piano et direction Informations pratiques : Durée approximative du concert : 60 minutes sans entracte #festival #promenade #paysages #patrimoine #géologie #concert #musiqueclassique #charolais-brionnais #suin #solo #violoncelle #églisesromanes #cheminsduroman musique.en.charolais.brionnais@gmail.com SOIRÉE « LE CONCERT DE BOURGOGNE » Le Concert de Bourgogne est le nouveau projet de la pianiste Juliana Steinbach, porté par le Festival Musique en Charolais-Brionnais. Cette camerata a vocation à faire rayonner les talents musicaux de Bourgogne Franche-Comté autour du répertoire de piano concertant. Pour sa création en 2021, l’ensemble instrumental est composé de jeunes musiciens issus de l’École Supérieure de Dijon, dans une démarche d’insertion professionnelle. Programme : Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Concerto pour clavier et cordes en ré mineur BWV.1052 Franz SCHUBERT (1797-1828)

Quintette pour piano et cordes « La Truite » en la majeur D.667 Artistes : Sébastien Surel, violon

Rafaell Altino, alto

Éric-Maria Couturier, violoncelle

Guillaume Martigné, violoncelle

Camerata Le Concert de Bourgogne, orchestre à cordes

Juliana Steinbach, piano et direction Informations pratiques : Durée approximative du concert : 60 minutes sans entracte #festival #promenade #paysages #patrimoine #géologie #concert #musiqueclassique #charolais-brionnais #suin #solo #violoncelle #églisesromanes #cheminsduroman dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Autres Lieu Paray-le-Monial Adresse Basilique 27 avenue Jean Paul II Ville Paray-le-Monial lieuville 46.44975#4.12126