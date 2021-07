Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire, Semur-en-Brionnais 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Semur-en-Brionnais

17ème Festival Musique en Charolais Brionnais Semur-en-Brionnais, 6 août 2021-6 août 2021, Semur-en-Brionnais. 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais 2021-08-06 10:30:00 – 2021-08-06 11:45:00 Place Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues

Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire 16 20 EUR Promenade « Chemins du Roman »

Visite guidée par un spécialiste du Centre d’Études des Patrimoines (CEP) : l’historien Pierre Durix révélera les trésors de Semur en Brionnais et tout particulièrement son Château et sa Collégiale Saint-Hilaire. Informations pratiques :

Cette promenade est incluse dans le billet du concert « Surel & Couturier » donné le même jour à 12:00 dans la Collégiale Saint-Hilaire : accès réservé aux détenteurs de billets pour le concert et/ou Amis du Festival Musique en Charolais-Brionnais. Rendez-vous à 10h30 devant le Château de Semur-en-Brionnais. Promenade « Chemins du Roman »

