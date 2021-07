Oyé Oyé Oyé, Saône-et-Loire 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais Oyé Oyé Catégories d’évènement: Oyé

Les musiciens du festival offrent un mini-concert aux enfants ! Des intermèdes musicaux se glisseront entre des contes enchantés.

Interprètent : Daniel Rowland (violon) et Maja Bogdanovic (violoncelle)

Réservé aux 3-12 ans (avec un parent accompagnateur).

