Suin

17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// HOMMAGE À JEAN PIRET Suin, 1 août 2021-1 août 2021, Suin. 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// HOMMAGE À JEAN PIRET 2021-08-01 – 2021-08-01

HOMMAGE À JEAN PIRET Le festival rend hommage à Jean Piret, ancien maire de Suin et grand défenseur de la culture en Bourgogne Franche-Comté. Hommage sur la Butte de Suin, suivi d'une réception offerte par la mairie. #festival #concert #hommage #jeanpiret #culture #théâtre #musiqueclassique #charolais-brionnais #suin #trio #cordes #violon #violoncelle #piano #églisesromanes #cheminsduroman

