17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Flânerie Musicale « RAMBUTEAU » Ozolles, 7 août 2021-7 août 2021, Ozolles. 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Flânerie Musicale « RAMBUTEAU » 2021-08-07 10:30:00 – 2021-08-07 11:45:00

FLÂNERIE MUSICALE « RAMBUTEAU » Flânerie musicale dans le parc du Château de Rambuteau. Visite guidée par Patrice de Rambuteau et interludes musicaux par le violoncelliste Guillaume Martigné. Informations pratiques : Rendez-vous à 10h30 devant le Château de Rambuteau à Ozolles Cette promenade est incluse dans le billet du concert « Trio Talweg » donné le même jour à 12:00 dans l'église de Bois Sainte-Marie : accès réservé aux détenteurs de billets pour le concert et/ou Amis du Festival Musique en Charolais-Brionnais #festival #concert #momentmusical #séniors #maisonderetraite #familles #musiqueclassique #charolais-brionnais #saintbonnetdejoux #solo #trio # cordes #clarinette #violon #alto #violoncelle #églisesromanes #cheminsduroman

