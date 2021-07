Charolles Charolles Charolles, Saône-et-Loire 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Concert « TRÉSORS DE TRANSYLVANIE » Charolles Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Saône-et-Loire

17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Concert « TRÉSORS DE TRANSYLVANIE » Charolles, 2 août 2021-2 août 2021, Charolles. 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Concert « TRÉSORS DE TRANSYLVANIE » 2021-08-02 12:00:00 – 2021-08-02 13:00:00

Charolles Saône-et-Loire Charolles EUR CONCERT « TRÉSORS DE TRANSYLVANIE » Le violoncelliste Éric-Maria Couturier fait dialoguer les chefs d’oeuvres de Dutilleux et Kodály avant de faire chanter la magnifique Sérénade de Dohnnányi avec le violoniste Sébastien Surel et l’altiste Rafaell Altino. Programme : Henri DUTILLEUX (1916-2013)

Trois Strophes, pour violoncelle seul Zoltán KODÁLY (1882-1967)

Sonate, pour violoncelle seul Erno DOHNÁNYI (1877-1960)

Sérénade, pour trio à cordes Artistes : Sébastien Surel, violon

Rafaell Altino, alto

Éric-Maria Couturier, violoncelle Informations pratiques : Durée approximative du concert : 60 minutes sans entracte #festival #concert #musiqueclassique #charolais-brionnais #charolles #solo #trio # cordes #violon #alto #violoncelle #églisesromanes #cheminsduroman CONCERT « TRÉSORS DE TRANSYLVANIE » Le violoncelliste Éric-Maria Couturier fait dialoguer les chefs d’oeuvres de Dutilleux et Kodály avant de faire chanter la magnifique Sérénade de Dohnnányi avec le violoniste Sébastien Surel et l’altiste Rafaell Altino. Programme : Henri DUTILLEUX (1916-2013)

Trois Strophes, pour violoncelle seul Zoltán KODÁLY (1882-1967)

Sonate, pour violoncelle seul Erno DOHNÁNYI (1877-1960)

Sérénade, pour trio à cordes Artistes : Sébastien Surel, violon

Rafaell Altino, alto

Éric-Maria Couturier, violoncelle Informations pratiques : Durée approximative du concert : 60 minutes sans entracte #festival #concert #musiqueclassique #charolais-brionnais #charolles #solo #trio # cordes #violon #alto #violoncelle #églisesromanes #cheminsduroman dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Charolles, Saône-et-Loire Autres Lieu Charolles Adresse Ville Charolles lieuville 46.43369#4.2746