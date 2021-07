Suin Suin Saône-et-Loire, Suin 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Concert CELLISSIMO Suin Suin Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Concert CELLISSIMO Suin, 8 août 2021-8 août 2021, Suin. 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Concert CELLISSIMO 2021-08-08 12:00:00 – 2021-08-08 13:00:00

CONCERT « CELLISSIMO » Le violoncelliste Guillaume Martigné présente un récital solo. Programme : BACH Suite pour violoncelle seul n.2 en ré mineur BWV 1008 WEINBERG Sonate pour violoncelle seul n.1 en ré mineur op.72 BACH Suite pour violoncelle seul n.1 en sol majeur BWV 1007 Artiste : Guillaume Martigné, violoncelle Informations pratiques : Durée approximative du concert : 60 minutes sans entracte

