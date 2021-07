Charolles Charolles Charolles, Saône-et-Loire 17ème Festival Musique en Charolais Brionnais /// Atelier « SCÈNES D’ENFANTS » Charolles Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Charolles Saône-et-Loire 0 0 EUR ATELIER MUSICAL JEUNE PUBLIC « SCÈNES D’ENFANTS » Les musiciens du festival présentent leurs instruments (clarinette, violon, violoncelle) aux enfants et à leurs familles ! Idéal 3-12 ans

