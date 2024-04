17ème Festival de Bridge de Sausset les Pins Maison du Temps Libre Sausset-les-Pins, dimanche 19 mai 2024.

17ème Festival de Bridge de Sausset les Pins Maison du Temps Libre Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Le Bridge club saussetois organise comme chaque année son festival, qui se déroulera à la maison du temps libre.

Ce tournoi homologué par la Fédération Française de Bridge est de type » Tournoi par paire en une seule séance « , démarrera vers 13H30

accueil et enregistrement , 14h début du tournoi, 18h30 tirage au sort des gagnants de lots et proclamation des résultats et 19h remise des coupes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 13:30:00

fin : 2024-05-19 20:00:00

Maison du Temps Libre 31 Avenue Pierre Matraja

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur denisepascal@sfr.fr

L’événement 17ème Festival de Bridge de Sausset les Pins Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2024-04-10 par Mairie de Sausset-les-Pins