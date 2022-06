17ème FESTIVAL D’ART LYRIQUE Salon-de-Provence, 11 août 2022, Salon-de-Provence.

17ème FESTIVAL D’ART LYRIQUE Montée du Puech Château de l’Emperi Salon-de-Provence

2022-08-11 – 2022-08-14 Montée du Puech Château de l’Emperi

Salon-de-Provence 13300

15 35 Parrainé par le Choeur de l’Opéra de Parme

Les 11, 13 et 14 Août 2022

Le programme de cette 17ème édition du Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence, exclusivement dédié à W.A Mozart, s’annonce riche d’émotion et de moments lyriques uniques dans un cadre majestueux à l’acoustique exceptionnelle, le Château de l’Empéri !



Cette nouvelle édition débutera le 11 Août à 20h30 (15€) avec « Les Jeunes Talents chantent Mozart ».

Ces artistes au talent largement affirmé, interpréteront les grands airs du répertoire de W.A Mozart, accompagnés par le pianiste, chef de chant Sylvain Souret.

Cette soirée se prolongera par la projection sur écran géant à 22h00 (entrée libre), d’un documentaire « Divin Mozart », écrit et commenté par Jacques BERTRAND, fondateur du Festival et Président de l’association Mezza Voce, qui retracera la vie du célèbre compositeur autrichien, Wolfgang Amadeus Mozart.



Le Festival se poursuivra le 13 Août à 21h30 (35€) avec « Don Giovanni», un opéra en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart. Un ouvrage unique considéré comme l’un des opéras majeurs de W.A. Mozart, mais aussi de tout l’art lyrique. La scène du Château de l’Empéri ouvre ses portes au chef-d’œuvre qualifié d’« opéra des opéras » par Richard Wagner.

Le Festival s’associe à l’hommage national du 4e centenaire de la naissance de Molière, en présentant Don Giovanni, car si Mozart et son librettiste Lorenzo da Ponte n’ont pas emprunté à Molière le « mythe de Don Juan », les deux génies ont puisé leur inspiration à la même source, celle d’un moine dramaturge Tirso de Molino; Molière et Mozart furent impressionnés par la dramaturgie du moine et s’en saisirent pour écrire deux des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature et de la musique.

Les solistes Marzio GIOSSI (baryton), Claudio OTTINO (baryton), Mihaela DINU (soprano), Alejandro

ESCOBAR (ténor), Renata CAMPANELLA (soprano), Juliusz LORANZI (basse), Scilla CRISTIANO

(soprano), Filippo POLINELLI (baryton), seront accompagnés par l’Orchestra Sinfonica « Cantieri

d’Arte », sous la direction musicale du Maestro Stefano Giaroli.



Le 14 Août à 21h30 (35€)

une sélection de « La Flûte enchantée », en deux parties, une œuvre grandiose, ambitieuse, et flamboyante de W.A. MOZART, écrite quelques semaines avant sa mort. Cet opéra viendra signer la soirée de clôture du Festival.

Les solistes Mihaela DINU (soprano), Alejandro ESCOBAR (ténor), Juliusz LORANZI (basse), Scilla CRISTIANO (soprano), Filippo POLINELLI (baryton), Stéphanie PORTELLI (soprano), seront accompagnés par l’Orchestra Sinfonica « Cantieri d’Arte », sous la direction musicale du Maestro

Stefano Giaroli.

En vue du contexte actuel, la dix-septième édition se déroulera dans le respect des normes sanitaires en

vigueur afin d’assurer une sécurité maximale des spectateurs. Bien entendu, les protocoles seront adaptés en

fonction des mesures sanitaires nationales qui seront préconisées par l’État durant le mois d’Août.

* La liste des artistes participants peut être sujette à modification

Festival qui sera cette année entièrement dédiée à W.A Mozart

resa.theatre@salon-de-provence.org +33 4 90 56 00 82 https://www.billetweb.fr/festival-dart-lyrique-de-salon-de-provence2

Montée du Puech Château de l’Emperi Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-23 par