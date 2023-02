17ème FESTIVAL “BD à Semur” Caveau des Maréchaux, 22 avril 2023, Semur-en-Auxois .

17ème FESTIVAL “BD à Semur”

Caveau des Maréchaux, 25, rue de la Liberté, Semur-en-Auxois, Cote-d'Or

Caveau des Maréchaux 25, rue de la Liberté

Semur-en-Auxois

Cote-d’Or

Caveau des maréchaux du 22 avril au 30 avril 2023

Mise en lumière du travail des coloristes

Cette exposition a pour but de faire découvrir l’apport de la couleur et le travail des coloristes.

Jean-Marc Stalner réalisera une planche en lien avec Semur (l’historique de la course des chausses).

Cette planche sera ensuite confiée à une dizaine de coloristes.

Semur-en-Auxois et la bande dessinée

Pour sa 17ème édition, le festival BD à Semur consacre une exposition autour de sa cité historique.

Semur-en-Auxois vue par des dessinateurs de BD dans des BD, des magazines ou des affiches, cette exposition en fera une présentation.

Les médiévales

Le club philatélique de l’Auxois- Morvan vous proposera de parcourir les villes médiévales de A à Z à travers les timbres.

Musée de Semur du 8 avril au 22 septembre

La BD au Musée

Une exposition consacrée aux dessinateurs Jean-Marc Stalner et Tatiana Domas est en cours d’élaboration.

Logis du Roy à Semur durée du festival

Le jeu des Dames

En relation avec le Centre d’interprétation du Site patrimonial Remarquable Semurois une exposition consacrée à la BD “Le jeu des dames” sera ouverte au public pendant le festival et accueillera les scolaires.

Librairie L’écritoire à Semur du 8 au 30 avril

Les enfants de la Résistance

Le Lombard vous propose une exposition tirée de la série Les Enfants de la Résistance.

Ludique et adaptée à un jeune public (8-12 ans), l’exposition explique de manière didactique

les grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance.

En plus d’explorer l’Histoire, les visiteurs pourront découvrir la série en aidant les héros

à replacer les cases des albums sur les panneaux correspondants.

EXPOSITIONS DE NOS PARTENAIRES

Médiathèque de la Butte de Thil du 28 mars au 13 mai

Lux in tenebris

Une enquête qui se déroule au Moyen-âge avec un graphisme résolument BD.

Avec “Lux in tenebris” le visiteur est propulsé dans un thriller / BD médiéval dont il est le héros.

Muni d’une tablette et d’un casque audio, il sillonne le village.

MuséoParc Alésia du 13 mai au 30 novembre

Alix, l’exposition

Elle évoque les voyages d’Alix avec une scénographie immersive et interactive proposant aux visiteurs d’entrer dans la BD. Ces derniers découvrent « avec Alix » une sélection de villes antiques, au Ier siècle av. J.-C., au travers de monuments parfois emblématiques, parfois méconnus. L’exposition permet de retracer « ce qui se passe » dans le bassin méditerranéen en même temps que le siège d’Alésia.

Elle s’étend au-delà de l’espace d’exposition temporaire dans les autres espaces du musée

LES AUTEURS EN DÉDICACES au Caveau des maréchaux

Week-end du 22-23 avril 2023

BERGÉ Bob (Vienne)

CROTTIER Patricia (Vienne)

DUVERDON Manon (Rhône)

GARCIA Bob (Yonne)

GUINARD André (Ain)

MODÉRÉ Armelle (Côte d’or)

MORGANE Marie (Saône-et-Loire)

NDIANA Rémy (Côte d’or)

PYTHON Isa (Seine-et-Marne)

REY Marc (Côte d’or)

RÜCKSTÜHL Eric (Côte d’or)

WEISS Patrick (Haut-Rhin)

Week-end du 29-30 avril 2023

DOMAS Tatiana (Loire)

DUF (Nièvre)

GUENET Nicolas (Charente-Maritime)

KRAEHN Jean-Charles (Bouches-du-Rhône)

JAMBERS Patricia (Bouches-du-Rhône)

LEBESTIAU Mikaël (Saône-et-Loire)

ODONE Joël (Bouches-du-Rhône)

OTT Catherine (Côte d’or)

RYPERT Fabien (Pas-de-Calais)

STALNER Jean-Marc (Loire)

TORTA Florence (Var)

Boutiques : BD neuves (Librairie l’Ecritoire), BD d’occasions, figurines

LES ANIMATIONS

Caveau des maréchaux

Les deux week-ends :

Animations enfants :

Découverte du travail sur tables lumineuses

Découverte du métier de coloriste

Fabrication de badges

unlienpourtous@gmail.com https://unlienpourtous.wixsite.com/bd-a-semur

Caveau des Maréchaux 25, rue de la Liberté Semur-en-Auxois

