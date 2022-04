17ème édition du Printemps du Bourgailh Forêt du Bourgailh, 16 avril 2022, Pessac.

17ème édition du Printemps du Bourgailh

du samedi 16 avril au dimanche 17 avril à Forêt du Bourgailh

Organisé par la Ville de Pessac et l’association Écosite du Bourgailh, le Pirntemps du Bourgailh est un rendez-vous convivial ouvert à tous. Il réunit chaque année des passionnés de jardin et de nature. Sur le stand co-animé par Bordeaux Métropole et la LPO, des ateliers et jeux pour les enfants autour de la biodiversité (sensibilisation auprès des thématiques des arbres, oiseaux et insectes notamment) autour de la protection de la biodiversité. * **samedi à 11h30 et 15h30** * **dimanche à 11h** * limité à une vingtaine de participants sans inscription **Plus d’informations sur le** [programme](https://www.bourgailh-pessac.fr/printemps-de-la-foret-du-bourgailh-17eme-edition-16-et-17-avril-2022/) **Progamme à télécharger sur le site de la** [ville de Pessac](https://www.pessac.fr/agenda-133/printemps-de-la-foret-du-bourgailh-4673.html?cHash=222474f417e4c9de7ea029ee5557547d)

Gratuit, entrée libre

Participez à la 17e édition du Printemps de Bourgailh à Pessac, et partez à la découverte de la biodiversité avec Bordeaux Métropole.

Forêt du Bourgailh 160 avenue de Beutre, Pessac Pessac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T19:00:00