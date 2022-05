17ème édition du Festival de la Chanson à Texte de Montcuq 2022 Montcuq-en-Quercy-Blanc, 21 juillet 2022, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

17ème édition du Festival de la Chanson à Texte de Montcuq 2022 Cour de la Fondation Apprentis Auteuil – MECS la Providence 11 rue du Tour de la Veille Ville Montcuq-en-Quercy-Blanc

2022-07-21 – 2022-07-23 Cour de la Fondation Apprentis Auteuil – MECS la Providence 11 rue du Tour de la Veille Ville

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc

20 EUR Jeudi 21 juillet:

Deux artistes se partageront la scène : Zaza Fournier, une chanteuse atypique à la personnalité attachante et à l’univers unique, et Pascal Mary, qui mêle avec bonheur tendresse et humour, saupoudrés d’une pointe de provocation.

Vendredi 22 juillet:

Consacré aux chanteurs-interprètes. Claire Elzière reprendra les savoureux textes de Pierre Louki et Laurent Viel se glissera dans la peau de Barbara le temps d’un bouleversant spectacle. Maxime Della Coletta assurera la première partie du

Samedi 23 juillet:

Maxime Della Coletta assurera la première partie. Ce chanteur, qui affiche un talent sûr, s’est fait remarquer cet été au Café chantant du festival, au point d’avoir été retenu pour l’édition 2022. En deuxième partie, Yves Jamait donnera son spectacle “Parenthèse 2”. Après seize ans de carrière, huit albums et plus de 2 000 dates de concerts, ce touchant compositeur, orfèvre des mots, interprétera en formule trio un florilège des meilleures chansons de ses albums. Avec peut-être quelques chemins de traverse. Un chanteur rare pour un concert d’exception.

Chaque jour, à 11 h 30: Les rencontres-apéro permettront d’échanger avec les artistes présents au festival.

De 16 h 30 à 18 h, ce sera la scène ouverte du Café chantant, très prisée des festivaliers, qui se déroulera cette année au café le Rocking Horse. Et une nouveauté cette année : Jean-Michel Tomé exposera à la salle des fêtes de Montcuq une partie de sa gigantesque collection d’affiches de chansons.

Enfants acceptés à partir de 7 ans.

En cas de pluie, repli à l’espace animation.

Le principe des soirées est de prendre l’apéritif et le repas préparé et servi par les bénévoles, avant que ne débute le concert à la tombée de la nuit:

Apéritif: 19 heures

Repas: 20 heures

Concert: 21 heures

Ce festival est reconnu à l’échelon des pays francophones européens pour ses qualités singulières : exigence et diversité dans sa programmation, accueil simple autant qu’attentionné, ouverture vers des publics de provenance et d’âge mêlés.

C’est à nouveau un beau et surprenant rendez-vous qui nous attend en juillet 2022, à Montcuq, dans la cour de la maison d’enfants, pour la 17eme édition du Festival de la chanson à texte.

ATTENTION: LE TOUR DE FRANCE PASSE A MONTCUQ LE VENDREDI 22 JUILLET EN DEBUT D’APRES-MIDI. LA DEPARTEMENTALE D 653 SERA INTERDITE A LA CIRCULATION PENDANT TOUTE LA JOURNEE. DES DEVIATIONS SERONT MISES EN PLACE, MAIS IL EST PRUDENT DE PRENDRE VOS DISPOSITIONS.

+33 6 83 09 78 34

Festival de la musique à texte de Montcuq

Cour de la Fondation Apprentis Auteuil – MECS la Providence 11 rue du Tour de la Veille Ville Montcuq-en-Quercy-Blanc

