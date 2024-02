17ème édition des Rencontres de théâtre amateur d’Issy et d’Ailleurs du 26 février au 5 avril à l’Espace Icare Espace Icare Issy-les-Moulineaux, lundi 26 février 2024.

Voilà bientôt 30 ans que l’espace Icare avec le soutien de la ville d’Issy-les-Moulineaux propose un rendez vous sur scène aux compagnies de théâtre amateur de la ville.

Durant un mois et demi, près de 200 comédiennes et comédiens amateurs vous feront vivre l’expérience fantastique de la scène et de la comédie.

L’occasion de découvrir le talent de ces passionnés de théâtre à travers un répertoire très varié qui présente une diversité d’univers et de styles : comédies contemporaines, drames, spectacles d’improvisation, clown de théâtre, comédies policières, etc.

Un répertoire pluriel pour rire, pour trembler, pour être ému et touché par ces compagnies amateures qui servent avec bonne humeur et qualité, le théâtre sous toutes ses formes.

Cette 17ème édition propose de retrouver 13 compagnies d’Issy-les-Moulineaux et de découvrir 4 compagnies d’Ile-de-France sélectionnées par la FNCTA 92. Alors fidèles spectateurs ou visiteurs d’un soir, soyez les bienvenus à l’espace Icare pour encourager ce bel élan créatif !

Informations pratiques

Programme complet avec description des pièces et distribution : www.espace-icare.com

Réservation par téléphone uniquement : 01 40 93 44 50 du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Le samedi de 10h à 18h (sauf pendant le vacances scolaires).

Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 €

Pour le volet Ile de France = libre participation au chapeau (sur réservation à l’accueil uniquement).

Les spectacles sont programmés à 20h (billetterie à partir de 19h et ouverture des portes de la salle à 19h30).

Espace Icare 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 93 44 50 http://espace-icare.net/ https://www.facebook.com/espaceicare/

théâtre spectacle