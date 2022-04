17ème édition des Foulées du 12ème / Un 10 km dans le Bois de Vincennes Stade, vélodrome Jacques Anquetil Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

17ème édition des Foulées du 12ème / Un 10 km dans le Bois de Vincennes Stade, vélodrome Jacques Anquetil, 12 juin 2022, Paris. Le dimanche 12 juin 2022

de 09h00 à 12h00

. payant Dossard Adultes Les Foulées du 12ème / Tarif : 20 € ou 18 € pour les licenciés FFA. Courses enfants Les Foulées du 12ème / Tarif : 5€ – Dossard rouge : 1 000 m / 2013 à 2015 : départ 10h30 – Dossard blanc : 1 500 m / 2011 et 2012 : départ 10h45

Les inscriptions pour les Foulées du 12ème sont ouvertes. Une course éco responsable organisée pour les coureurs par les coureurs de la SAM Paris 12 dans le Bois de Vincennes. Les coureurs parisiens connaissent bien le 12ème arrondissement et son Bois de Vincennes, puisqu’empruntés sur 18 km lors du marathon ou du semi-marathon de Paris et que de nombreuses courses s’y déroulent : Course du château de Vincennes, France des iles, Foulées Charentonnaises, Les Chasseurs de Temps, Courir pour le Plaisir, l’Anorgend,Endorun,… Les 17èmes Foulées du 12ème auront lieu le 12 juin 2022, départ 9h00 Tous les organisateurs et les bénévoles sont des coureurs de la SAM Paris 12, ils connaissent donc bien ce qu’attendent les coureurs et vous encourageront sur tout le parcours. Cette année encore, deux courses enfants seront organisées avec arrivée sur le Vélodrome : 1000m pour les enfants de 7 à 9 ans et 1500m pour ceux de 10 et 11 ans. Ce sont les Kids Foulées du 12ème. Stade, vélodrome Jacques Anquetil Avenue de Gravelle 75012 Paris Contact : https://foulees.samparis12.org/# https://www.facebook.com/events/1584672288539173/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/1584672288539173/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://protiming.fr/Runnings/detail/6193

SAM Paris 12

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Stade, vélodrome Jacques Anquetil Adresse Avenue de Gravelle Ville Paris lieuville Stade, vélodrome Jacques Anquetil Paris Departement Paris

Stade, vélodrome Jacques Anquetil Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

17ème édition des Foulées du 12ème / Un 10 km dans le Bois de Vincennes Stade, vélodrome Jacques Anquetil 2022-06-12 was last modified: by 17ème édition des Foulées du 12ème / Un 10 km dans le Bois de Vincennes Stade, vélodrome Jacques Anquetil Stade, vélodrome Jacques Anquetil 12 juin 2022 Paris Stade vélodrome Jacques Anquetil Paris

Paris Paris