Mane Mane Alpes-de-Haute-Provence, Mane 17ème édition de la nuit européenne des musées à Salagon Mane Mane Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Mane

17ème édition de la nuit européenne des musées à Salagon Mane, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Mane. 17ème édition de la nuit européenne des musées à Salagon 2021-07-03 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-03 00:00:00 00:00:00

Mane Alpes de Haute-Provence Mane Alpes-de-Haute-Provence Prieuré, jardins et collections, Salagon se révèle avec passion. Le site pour l’occasion ouvre gratuitement ses portes de 19h à minuit et vous dévoile sa programmation. info-salagon@le04.fr +33 4 92 75 70 50 http://www.musee-de-salagon.com/accueil.html dernière mise à jour : 2021-06-24 par Département des Alpes-de-Haute-Provence

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Mane Étiquettes évènement : Autres Lieu Mane Adresse Ville Mane lieuville 43.93445#5.76075