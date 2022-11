17e symposium international sur les syndromes myélodysplasiques – SMD

2023-05-03 – 2023-05-06 Rejoignez le premier forum des dernières avancées en matière de syndromes myélodysplasiques, où des experts internationaux des SMD et leurs pairs plongent dans les découvertes les plus récentes, la recherche fondamentale et translationnelle et le diagnostic, le pronostic et la gestion des SMD. Le 17e congrès international sur les syndromes myélodysplasiques (MDS 2023) aura lieu du 3 au 6 mai 2023 à Marseille, en France. https://mds.kenes.com/ dernière mise à jour : 2022-11-21 par

