L'Aigle, Orne 17e salon d'automne

Orne

17e salon d’automne L’Aigle, 13 novembre 2021, L'Aigle. 17e salon d’automne L’Aigle

2021-11-13 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-21 18:00:00 18:00:00

L’Aigle Orne L’Aigle Orne Comme chaque Automne, les membres du Club Dessin Peinture Aiglon présentent leurs réalisations, essentiellement des huiles.

Quel plaisir des yeux, quel éclectisme dans ces moments précieux de détente ! Galerie des Tanneurs – de 14h à 18h – Gratuit Org. C.D.P.A 06 10 13 34 11

Lieu L'Aigle