17e Rencontres de Solidarité avec l’Amérique Latine Marseille 1er Arrondissement, 19 novembre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

17e Rencontres de Solidarité avec l’Amérique Latine

27 place Jules Guesde Hôtel de la Région Sud Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhne Hôtel de la Région Sud 27 place Jules Guesde

2022-11-19 13:30:00 13:30:00 – 2022-11-19 19:30:00 19:30:00

Hôtel de la Région Sud 27 place Jules Guesde

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhne

Exposés, conférences, débats, convivialité !



Édition 2022 spéciale Colombie et Chili



Les Rencontres Solidaires sont un moment phare de notre association car elles favorisent les échanges avec le public sur l’Amérique latine contemporaine, abordant de front toutes les questions clés liées à la société, la culture, les mouvements sociaux, l’écologie, l’économie alternative et solidaire, les coopératives, les peuples originaires, les rapports entre l’Europe et l’Amérique latine.



Les sujets sont traités par des économistes, juristes, sociologues, et surtout par des représentants directs des expériences latino-américaines, des représentants de ces pays dans un dialogue avec des intervenants européens.



Les 17e Rencontres Solidaires en 2022 donneront l’opportunité de faire un survol de la situation de l’ensemble de l’Amérique Latine avec de nouveaux résultats électoraux et l’actualité en Colombie, Brésil, et Chili. de l’ensemble des principaux pays de l’Amérique latine. En quête d’ authenticité et de Solidarité, ASPAS continuera la riche expérience d’inviter des représentants de l’Amérique latine pour nous rapprocher de l’actualité.



L’association « Solidarité Provence-Amérique du Sud »

L’association « Solidarité Provence-Amérique du Sud » vous convient à une journée d’échanges sur l’Amérique latine contemporaine.

http://www.aspas-marseille.org/

Hôtel de la Région Sud 27 place Jules Guesde Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-06 par