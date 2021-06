Troyes Troyes Aube, Troyes 17e Nuit européenne des Musées Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

17e Nuit européenne des Musées Troyes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Troyes. 17e Nuit européenne des Musées 2021-07-03 20:00:00 – 2021-07-03 23:59:00

Troyes Aube Troyes Aube Eur musart@ville-troyes.fr +33 3 25 42 20 60 https://www.musees-troyes.com/agenda © ABM Studio et Laura Kopf dernière mise à jour : 2021-06-25 par OT Troyes CDT Aube en ChampagneCDT Aube en Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Étiquettes évènement : Autres Lieu Troyes Adresse Ville Troyes lieuville 48.30078#4.08035