Pour cette Nuit des musées exceptionnelle de réouverture des musées, le Musée Jean Cocteau propose une ouverture du Bastion de 20h à 23h. À **20h :** ouverture au public de l’exposition « Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau » À **21h30 :** Intervention de la classe d’art dramatique du Conservatoire, élèves de Lucien Rosso sur les textes de Jean Cocteau : Louis Bertrand : _Le Menteur_ Nathalie Roque : _Anna la bonne_ Thierry Boulin : _Par la fenêtre_ Pascal Legrand et Virginie Walter : _La Machine infernale_ (extrait) Ces textes seront introduits et ponctués par des improvisations musicales sur clavicorde de Benjamin Prischi À **22h30 :** illumination des piliers du Musée Jean Cocteau collection Séverin Wunderman par le luminographe Gaspare Di Caro À **23h :** Fermeture du Bastion **Samedi 3 juillet 2021** **Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles**

Musée Jean Cocteau,le Bastion Quai Napoléon III 06500 Menton

