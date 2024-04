17e « La Junivilloise » Juniville, lundi 20 mai 2024.

17e « La Junivilloise » Juniville Ardennes

Inscrite au Trophée Départemental et au Challenge Sud-Ardenne 2024 NOUVEAU !! 9h15 La course Eveil Athlé 1km (2015-2017) 9h30 La course Poussins 1,5km (2013-2014) 2 courses La Junivilloise (10km)Lots aux 5 premiers M et FLot pour « record de l’épreuve » battuLa Découverte (3km)Lots aux premiers M et FDroit d’inscription La découverte 5€La Junivilloise 11€+ 3€ le jour de la coursedont 1€ réservé à l’association Roseau pour l’aide aux enfants atteints de leucémie et de cancerRécompensesSouvenir à chaque participant Coupe du dernier de la course

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20

fin : 2024-05-20

Juniville 08310 Ardennes Grand Est

