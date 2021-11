Paris Théâtre de l'Alliance Française- Maison des Cultures du Monde île de France, Paris 17e Journée du patrimoine culturel immatériel Théâtre de l’Alliance Française- Maison des Cultures du Monde Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 19 novembre 2021

de 14h à 18h30

gratuit

"Tout doit disparaître : ce que le marché fait au patrimoine culturel immatériel" : cette 17e Journée du patrimoine culturel immatériel propose de s'interroger sur les effets de la commercialisation du patrimoine culturel immatériel. À quel moment la commercialisation d'une tradition bascule-t-elle dans sa « marchandisation » ? Comment protéger les communautés, les groupes et les individus d'une dépossession ou d'une dénaturation de leur PCI ? La durabilité peut-elle à elle seule différencier une commercialisation positive d'une commercialisation excessive ?

2021-11-19T14:00:00+01:00_2021-11-19T18:30:00+01:00

