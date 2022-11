17e festival du jeu de rôle Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

17e festival du jeu de rôle Kaysersberg Vignoble, 6 mai 2023, Kaysersberg Vignoble. 17e festival du jeu de rôle

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

2023-05-06 – 2023-05-06 Kaysersberg Vignoble

Haut-Rhin EUR L’association Nickel organise son 17ème Festival du Jeu de Rôle. Le thème de 2023 sera spécial « Western ». Au programme: Grandeur Nature : le public incarne un personnage de l’univers western et aide les animateurs-joueurs à faire avancer le scénario en participants à différentes animations : Trollball, énigmes, chemin du voleur, tir à l’arc… qui font gagner des points aux équipes. Jeu de rôle (JDR) papier et figurine : parties d’initiations ou longues parties, sur différents univers : antique, fantastique, contemporain, science-fiction… Marché « rolistico-fantastique »: maisons d’édition, artisans, boutiques…. avec une trentaine de stands dont quatre maisons d’édition de jeu de rôle. Une tombola, un Escape Game et autres animations Une petite restauration, selon les règles sanitaires en vigueur. Toutes ces activités sont en accès gratuit. Cette année le thème sera « spécial Western » . Soyez prêts ! Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Ville Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg-vignoble/

17e festival du jeu de rôle Kaysersberg Vignoble 2023-05-06 was last modified: by 17e festival du jeu de rôle Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 6 mai 2023 Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble, Haut-Rhin Kaysersberg-Vignoble

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin