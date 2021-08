Poudenas Poudenas Lot-et-Garonne, Poudenas 17e festival de chant lyrique DE BOUCHE A OREILLE en Gascogne Poudenas Poudenas Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Poudenas

17e festival de chant lyrique DE BOUCHE A OREILLE en Gascogne Poudenas, 13 août 2021, Poudenas. 17e festival de chant lyrique DE BOUCHE A OREILLE en Gascogne 2021-08-13 – 2021-08-13 Lieu-dit Cassadou 2675 route d’Arbussan

Poudenas Lot-et-Garonne Poudenas “L’opéra dans tous ses états” (Bizet, Mozart, Rossini…)

Avec : Malika Bellaribi Le Moal, Christian Le Moal, Guillaume Durand

Oiano : Sélina Wakabayashi

dernière mise à jour : 2021-08-09

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Poudenas Autres Lieu Poudenas Adresse Lieu-dit Cassadou 2675 route d'Arbussan Ville Poudenas lieuville 44.02198#0.20229