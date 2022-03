17e édition du PCMMO au Louxor Cinéma le Louxor Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

17e édition du PCMMO au Louxor Cinéma le Louxor, 21 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 25 mars 2022

de 20h00 à 22h00

Le lundi 21 mars 2022

de 21h00 à 23h00

Le lundi 21 mars 2022

de 19h00 à 21h00

payant

Créé en 2006 à Saint-Denis (93), le PCMMO-Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient est un festival cinématographique international ancré dans le paysage culturel d’Île-de-France. LUNDI 21 MARS LES FEMMES DANS LE HIRAK ALGÉRIEN NARDJES A • 19H

De Karim Aïnouz

ALGÉRIE, FRANCE I 2020 I 1H20 I DOCUMENTAIRE I VOSTF À l’annonce de la candidature du président Bouteflika pour un cinquième mandat, un mouvement de protestation et d’indignation enflamme les rues d’Alger. Tourné le 8 mars 2019, le film dresse le portrait de Nardjes, une jeune femme qui lutte pour faire entendre sa voix. DES FEMMES • 21H

De Merzak Allouache

ALGÉRIE, FRANCE I 2020 I 1H30 I DOCUMENTAIRE I VOSTF

En présence du réalisateur Alors que le mouvement pacifique du Hirak bat son plein et que l’espoir d’un changement politique profond souffle sur l’Algérie, des femmes conjuguent le féminin et le féminisme au passé, présent et futur. VENDREDI 25 MARS



PAYSAGES D’AUTOMNE • 20H

De Merzak Allouache

ALGÉRIE I 2019 I 1h43 I VOSTF

En présence du réalisateur Houria, une jeune journaliste déterminée, enquête sur les meurtres en série de lycéennes dans la ville de Mostaganem. Très vite, ses sources et ses recoupements la conduisent sur un chemin qui mettra certainement sa vie et celle de ses proches en danger. Cinéma le Louxor 170, boulevard Magenta Paris 75010 Contact : +33144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/ https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://twitter.com/Cinema_Louxor?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Date complète :

2022-03-21T19:00:00+01:00_2022-03-21T21:00:00+01:00;2022-03-21T21:00:00+01:00_2022-03-21T23:00:00+01:00;2022-03-25T20:00:00+01:00_2022-03-25T22:00:00+01:00

PCMMO

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma le Louxor Adresse 170, boulevard Magenta Ville Paris lieuville Cinéma le Louxor Paris Departement Paris

Cinéma le Louxor Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

17e édition du PCMMO au Louxor Cinéma le Louxor 2022-03-21 was last modified: by 17e édition du PCMMO au Louxor Cinéma le Louxor Cinéma le Louxor 21 mars 2022 Cinéma le Louxor Paris Paris

Paris Paris