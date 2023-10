ATELIERS DÉCOUVERTES À L’HERBORISERIE : LE PROGRAMME DÉTOX 17B Place Champ de Foire Sablé-sur-Sarthe, 17 février 2024, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

Atelier Détox : tout savoir sur le nettoyage de l’organisme grâce aux plantes..

2024-02-17 fin : 2024-02-17 17:30:00. EUR.

17B Place Champ de Foire Locaux du cours St Martin

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Detox workshop: everything you need to know about cleansing your body with plants.

Taller de desintoxicación: todo lo que hay que saber sobre la depuración del organismo con plantas.

Detox-Workshop: Alles über die Reinigung des Körpers mithilfe von Pflanzen.

