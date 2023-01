Pour se réchauffer les gambettes au cœur de l’hiver dans la Montagne Noire, on vous invite à soutenir MNA en dansant au Moulin de Cals (Fontiers-Cabardès – 11). Bal métissé Folk-Contact-Tango avec Rémy Tatard à l’accordéon, harmonium et cystre et Marion Carrouché (TradalAm) à la voix et aux percussions. Un bal issu de la rencontre entre 2 univers, 2 musiciens improvisateurs mus par l’envie de se laisser toucher par la danse et d’insuffler leur souffle inspirateur de l’instant.. Diverses influences musicales se mêlent, le mouvement évolue d’une valse à un tango en passant par des temps d’improvisation-contact… Pour écouter: https://www.youtube.com/channel/UCaV-RBwXsEzH3fbvracYHKQ Invité, Loïc Cecilio au violon. Pour les neophytes, une initiation à la danse folk sera proposé par Aude et Loïc. Restauration et boissons sur place. RESERVATION VIVEMENT CONSEILLE et jauge limitée : https://www.helloasso.com/…/bal-metisse-folk-contact-tango

source : événement Bal métissé Folk-Contact-Tango publié sur AgendaTrad



