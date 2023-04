La vie à marée basse 179 avenue de l’Océan Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

La vie à marée basse 179 avenue de l’Océan, 21 avril 2023, Le pouliguen. La vie à marée basse Vendredi 21 avril, 10h30 179 avenue de l’Océan Inscription: 0 « Lors de la marée basse, allons de flaques en flaques au creux des rochers et découvrons la vie surprenante qui s’y cache ! Crabes, crevettes, étoiles de mer et autres habitants de l’estran nous livreront leurs secrets. Plongeons ensemble dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille ! » Inscription obligatoire auprès du CPIE Loire Océane : http://www.cpie-loireoceane.com/events/



Infos pratiques : prévoir des chaussures pour marcher dans l'eau (pas de tongues), pas de parking mais possibilité de stationner dans l'avenue de l'Océan

