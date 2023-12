Spectacle Toy toy 1789 Route du Lac Saint-Point, 27 janvier 2024, Saint-Point.

Saint-Point Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:30:00

fin : 2024-01-27

.

Concert décalé et ludique d’une heure pour grands et petits, sur notes de claviers multiples et d’instruments à vent, sur le thème des animaux et des oiseaux

Tout public à partir de 4 ans

Marcia Hadjimarkos et Michael Copley

EUR.

1789 Route du Lac La Pimenterie

Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



