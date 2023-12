Master class Claire Bergerault 1789 Route du Lac Saint-Point Catégories d’Évènement: Saint-Point

Début : 2024-01-14 09:00:00

fin : 2024-01-14 12:30:00 . Vous avez envie de tenter une matinée de pratique collective axée sur l’improvisation et des protocoles de jeux musicaux ? Inscrivez-vous à la master classe organisée par l’association pépète lumière, avec la chanteuse et accordéoniste Claire Bergerault Avec le soutien de l’EMHG (École de musique de la Haute Grosne) Possibilité de manger sur place à midi avec son pique nique Places limitées, pensez à réserver ! 9h-12h30 Suivi d’un concert à 15h à la Pimenterie EUR.

1789 Route du Lac La Pimenterie

Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

