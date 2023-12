Mokhtar Tighilt 178 Avenue de Saint-Louis Marseille 15e Arrondissement, 10 février 2024, Marseille 15e Arrondissement.

Concert de chansons françaises avec quelques influences musicales berbères.

Mokhtar Tighilt est un musicien autodidacte, auteur, compositeur et interprète.



Inspiré par des artistes comme Brassens, Renaud, Djamel Allam et bien d’autres, Mokhtar Tighilt nous livre sa perception du monde avec le sérieux et l’humour qu’il convient pour parler de la société des hommes.

