Exposition Philippe Ramette 177 route des Mauvares Rognes, 30 septembre 2023, Rognes.

Rognes,Bouches-du-Rhône

Pour la rentrée 2023, le Bonisson Art Center, situé à Rognes près d’Aix en Provence, a souhaité mettre en avant l’artiste Philippe Ramette dans une exposition permettant de découvrir plus de 45 œuvres anciennes et plus récentes..

2023-09-30 13:30:00 fin : 2024-01-07 18:30:00. .

177 route des Mauvares Bonisson Art Center

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the start of the 2023 academic year, the Bonisson Art Center, located in Rognes near Aix-en-Provence, has chosen to showcase the artist Philippe Ramette in an exhibition featuring over 45 works, old and new.

Para el inicio del curso 2023, el Centro de Arte Bonisson, situado en Rognes, cerca de Aix-en-Provence, ha decidido presentar al artista Philippe Ramette en una exposición que reúne más de 45 obras antiguas y más recientes.

Für den Herbst 2023 wollte das Bonisson Art Center in Rognes bei Aix en Provence den Künstler Philippe Ramette in einer Ausstellung hervorheben, in der mehr als 45 ältere und neuere Werke zu sehen sind.

