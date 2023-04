Les interférences de mars : rencontres littéraires à la Fourmi Rouge 176 rue Nationale Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot

Les interférences de mars : rencontres littéraires à la Fourmi Rouge 176 rue Nationale, 15 mars 2023, Cahors. Proposé par la Fabrique Francophone. Accueillons les imaginaires du monde..

2023-03-15 à 18:00:00 ; fin : 2023-03-15 . EUR.

176 rue Nationale Librairie la Fourmi Rouge

Cahors 46000 Lot Occitanie



Proposed by the Fabrique Francophone. Let’s welcome the imaginary world. Propuesto por la Fabrique Francophone. Demos la bienvenida al mundo imaginario. Angeboten von der Fabrique Francophone. Begrüßen wir die Vorstellungswelten der Welt. Mise à jour le 2023-03-14 par OT Cahors – Vallée du Lot

Détails Catégories d’Évènement: Cahors, Lot Autres Lieu 176 rue Nationale Adresse 176 rue Nationale Librairie la Fourmi Rouge Ville Cahors Departement Lot Lieu Ville 176 rue Nationale Cahors

176 rue Nationale Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Les interférences de mars : rencontres littéraires à la Fourmi Rouge 176 rue Nationale 2023-03-15 was last modified: by Les interférences de mars : rencontres littéraires à la Fourmi Rouge 176 rue Nationale 176 rue Nationale 15 mars 2023 176 rue Nationale Cahors

Cahors Lot