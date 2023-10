LES JEUDIS DE LA DÉCOUVERTE – INITIATION À L’AQUARELLE 176 Rue de la Tramontane Montblanc, 21 décembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

A l’occasion des Jeudis de la découverte, venez vous essayer à l’aquarelle dans cet atelier organisé par l’association Ateliers Néo-Créa. A la fin, repartez avec votre création.

Le matériel est fourni et compris dans le prix d’inscription..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 . EUR.

176 Rue de la Tramontane

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Come and try your hand at watercolor in this workshop organized by Ateliers Néo-Créa. At the end, leave with your own creation.

Materials are provided and included in the registration fee.

En el marco de los Jueves del Descubrimiento, venga a probar la acuarela en este taller organizado por la asociación Ateliers Néo-Créa. Al final, se irá con su propia creación.

Los materiales están incluidos en el precio de la inscripción.

Anlässlich der Jeudis de la découverte können Sie sich in diesem Workshop, der von der Vereinigung Ateliers Néo-Créa organisiert wird, in der Aquarellmalerei versuchen. Am Ende nehmen Sie Ihr eigenes Werk mit nach Hause.

Das Material wird gestellt und ist in der Anmeldegebühr enthalten.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE