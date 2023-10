LES JEUDIS DE LA DÉCOUVERTE – RÉALISATION D’UN CENTRE DE TABLE 176 Rue de la Tramontane Montblanc, 23 novembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

A l’occasion des Jeudis de la découverte, venez participer à l’atelier pour réaliser un centre de table que vous pourrez ramener chez vous.

Le matériel est fourni et compris dans le prix d’inscription..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

176 Rue de la Tramontane

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



As part of Discovery Thursdays, come and take part in a workshop to create a centerpiece to take home.

Materials are provided and included in the registration fee.

En el marco de los Jueves del Descubrimiento, participe en un taller para realizar un centro de mesa que podrá llevarse a casa.

Los materiales están incluidos en la matrícula.

Nehmen Sie anlässlich des Donnerstags der Entdeckung am Workshop teil, um einen Tafelaufsatz zu gestalten, den Sie mit nach Hause nehmen können.

Das Material wird bereitgestellt und ist in der Anmeldegebühr enthalten.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE