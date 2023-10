LES JEUDIS DE LA DÉCOUVERTE – INITIATION CARTERIE 176 Rue de la Tramontane Montblanc, 16 novembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Pour les Jeudis de la découverte, l’association Ateliers Néo-Créa vous propose un atelier carterie.

Le matériel est fourni. Entrée libre..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

176 Rue de la Tramontane

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



For Discovery Thursdays, the Ateliers Néo-Créa association is offering a cartery workshop.

Materials provided. Free admission.

Para los Jueves del Descubrimiento, la asociación Ateliers Néo-Créa propone un taller de fabricación de tarjetas.

Materiales proporcionados. Entrada gratuita.

An den Donnerstags der Entdeckung bietet Ihnen der Verein Ateliers Néo-Créa einen Kartenworkshop an.

Das Material wird zur Verfügung gestellt. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE