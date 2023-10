LES JEUDIS DE LA DÉCOUVERTE – CONFECTION D’UN PETIT CADRE EN CARTON 176 Rue de la Tramontane Montblanc, 9 novembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Dans le cadre des « jeudis de la découverte » de Montblanc, venez confectionner votre propre cadre en carton avec lequel vous pourrez bien évidemment repartir.

Le matériel est fourni et compris dans le tarif d’inscription..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . EUR.

176 Rue de la Tramontane

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



As part of Montblanc’s « Discovery Thursdays », come and make your own cardboard frame, which you can of course take home with you.

Materials are provided and included in the registration fee.

Como parte de los « Jueves de descubrimiento » de Montblanc, ven y crea tu propio marco de cartón que, por supuesto, podrás llevarte a casa.

Los materiales están incluidos en la cuota de inscripción.

Im Rahmen von Montblancs « Donnerstags der Entdeckung » können Sie Ihren eigenen Papprahmen herstellen, den Sie natürlich mit nach Hause nehmen können.

Das Material wird gestellt und ist in der Anmeldegebühr enthalten.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE