Début : 2024-03-10 16:00:00

fin : 2024-03-10 . Concert « Cuivres et Sax’s » donné par l’ensemble de cuivres les « Schlembe Blech » de la Musique Municipale d’Ingwiller et le quatuor de saxophones «les Sax’s de Boux » à 16h00 à l’Espace socioculturel

– Entrée libre – Plateau 0 EUR.

