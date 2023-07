Journée portes ouvertes de l’usine BOSCH 176 route de Lyon Yzeure, 23 septembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Portes ouvertes BOSCH 2023 : Découvrez notre usine, nos métiers et nos produits !.

2023-09-23 09:00:00 fin : 2023-09-23 17:00:00. .

176 route de Lyon

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



BOSCH Open House 2023: Discover our factory, our jobs and our products!

BOSCH Open House 2023: ¡Descubra nuestra fábrica, nuestros puestos de trabajo y nuestros productos!

Tag der offenen Tür BOSCH 2023: Entdecken Sie unsere Fabrik, unsere Berufe und unsere Produkte!

