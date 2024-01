Initiation JDR Tiny 176 Place mirabeau Pertuis, samedi 27 janvier 2024.

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 13:30:00

fin : 2024-01-27

Venez vous initier au Jeu de Rôle « TINY » .

Parkage Pertuis vous propose de vivre une aventure palpitante dans le monde des jouets et des rêves !

Salut à tous !



Dans le jeu de rôle TINY chaque joueur incarne le jouet de son choix et entre dans les rêves de son jeune maître endormi. Dans les songes, des créatures de cauchemar cherchent à effrayer l’enfant à tout prix pour essayer de s’échapper du monde des rêves !

Arriverez-vous à l’en empêcher ?

Cette séance d’initiation comprend un briefing d’environ 30min avec présentation des règles, de l’univers et des personnages jouables ainsi qu’une aventure d’initiation d’environ 4h.



En espérant vous voir nombreux, si vous avez des questions l’équipe de la boutique se fera une joie de vous répondre !

EUR.

176 Place mirabeau Boutique Parkage

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur pertuis@parkage.com



